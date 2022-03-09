2022/03/09 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعتها أرامكو السعودية لحقول لها شمال الظهران في المنطقة الشرقية، في 20 آذار/مارس 2018 © Saudi Aramco/ا ف ب/ارشيف محمدالشيخ هونغ كونغ (أ ف ب) – سجلت أسواق المال أداء متباينا الأربعاء بعد خسائر مؤلمة على مدى ثلاثة أيام حل مكانها استقرار نسبي بينما ارتفعت أسعار النفط مجددا بعدما تحركت الولايات المتحدة وبريطانيا لحظر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاوت في أداء أسواق المال وأسعار النفط ترتفع مجددا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاوت في أداء أسواق المال وأسعار النفط ترتفع مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).