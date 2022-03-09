الحشد الشعبي ينفذ عمليات “ليلية” لتعقب الإرهاب في ديالى

2022/03/09 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف الحشد الشعبي، الاربعاء، عن اعتماد مسيرات ليلية لتعقب خلايا داعش الارهابي في ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي مستمر في تطوير قدراته الفنية في ملف الطائرات المسيرات من خلال اعتمادها كسلاح في كل قواطعه ضمن حدود ديالى واستخدامها لاول مرة في الليل في الرصد […]

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