العامري يؤكد ضرورة بناء علاقات “طيبة” مع رومانيا

2022/03/09 | 21:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري بمكتبه في العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، السفير الروماني لدى العراق، رادو اوكتافيان دوبري.وبحث الجانبان، بحسب بيان لمكتب العامري “الملفات المشتركة بين بغداد وبوخارست وسبل الارتقاء بما يلبي طموح كلا الشعبين الصديقين والاستفادة من الخبرات والطاقات الرومانية للنهوض بواقع العديد من المجالات في العراق”.وأكد العامري على “ضرورة […]

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