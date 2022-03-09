العراق يبحث مع “اكساد” ايجاد حلول لمكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء

2022/03/09 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اليوم الاربعاء، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) الدكتور نصر الدين العبيد، وبحث معه ايجاد حلول لمكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جرى خلال اللقاء الذي تم بحضور الوكيل الفني للوزارة الدكتور ميثاق […]

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