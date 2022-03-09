مواطن يقود لكشف اكبر مخزن للادوية

2022/03/09 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف اكبر مخزن للادوية منتهية الصلاحية في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مواطنا متعاونا قاد من خلال معلومة مقتضبة جدا في الاستدلال على مخزن هو الاكبر من نوعه على مستوى ديالى في بعقوبة يضم اكثر من طن من الادوية المنتهية الصلاحية".

وأضاف أن "هذه العملية تعد من اهم واكبر العمليات الناجحة في ضبط المخازن السرية التي تسوق الادوية المنتهية الصلاحية والتي تعد جريمة خطيرة للغاية لان تاثير الادوية قد يقود للوفاة او مضاعفات للحالات الصحية".

وأشار الى أن "العملية جرت بالتنسيق بين فرق الرقابة الصحية والاجهزة الامنية المختصة في ضربة هي الاهم لتجار الادوية منتهية الصلاحية".

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