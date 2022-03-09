وفاة أول مريض في العالم أجرى عملية زرع قلب خنزير

2022/03/09 | 21:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتلقى ديفيد بينيت قلباً من خنزير معدل وراثيًا.

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