اتحاد الكرة: سنعتمد الحجز الالكتروني لتنظيم دخول الجماهير لملعب المدينة

2022/03/09 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف الاتحاد العراقي بكرة القدم، آلية دخول الجماهير إلى ملعب المدينة خلال مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم.وقال المتحدث باسم الاتحاد احمد الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، سيعتمد على نظام الحجز الالكتروني لدخول الجماهير الى مدرجات ملعب المدينة الدولي”.وتابع ان “النظام الالكتروني سيمنع تزوير البطاقات […]

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