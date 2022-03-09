الحلبوسي يستقبل القائم بأعمال السفارة الأوكرانية

2022/03/09 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى أن العراق عانى من الحروب وتبعاتها من النزوح والتهجير والدمار، مبدياً أسفه لما تعانيه أوكرانيا.

وأكد الحلبوسي خلال استقباله القائمَ بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد أليكسندر بورفجينكوف، موقفَ العراق الداعم لحفظ واستقرار البلدان واستقلالها وسيادتها، وضرورة تغليب لغة الحوار والتمسُّك بالطرق الدبلوماسية لحلّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان بعيداً عن ساحات الحروب.من جانبه استعرض بورفجينكوف، الأوضاعَ الإنسانية الصعبة وتضرُّر البنى التحتية وموجات النزوح التي تشهدها بلاده، مثمناً موقف العراق واستمرار عمل السفارة العراقية في كييف.

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