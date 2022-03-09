توب 5: رد الإمارات على تقرير رفضها مكالمة بايدن.. وزيارة رئيس إسرائيل إلى تركيا

2022/03/09 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رد الإمارات على تقرير يزعم رفض الشيخ محمد بن زايد اتصال بايدن، وأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ أكثر من 10 سنوات، وما دار في اتصال السيسي وبوتين، وسر رفض أمريكا عرض بولندي لتزويد أوكرانيا بمقاتلاتها ميغ 29، وصولا إلى إعلان الإمارات موقفها من زيادة إنتاج النفط...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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