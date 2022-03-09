ضبط وكر لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في احدى قرى كركوك

2022/03/09 | 21:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على سبعة متهمين وضبط وكر لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في احدى القرى في محافظة كركوك.وذكر بيان للمديرية وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بمتابعة المدير العام اللواء غانم الحسيني، وباشراف العميد محمد طاهر مدير شرطة نفط الشمال وبناءاً على معلومات وردت من وحدة امن افراد […]

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