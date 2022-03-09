"لن نرتاح قبل أن تفشل مساعي بوتين".. تأكيد أميركي بريطاني لدعم شعب أوكرانيا

2022/03/09 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي الأربعاء، مع نظيرته البريطانية ليز تراس، أهمية السماح للمدنيين بالمرور عبر الممرات الإنسانية، مشيرا إلى اقتراح روسيا باستقبال اللاجئين في حدودها أو بيلاروسيا يعد "عبثيا".

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