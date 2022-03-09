2022/03/09 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مصدر امني مطلع، الاربعاء، عن تفكيك اخطر شبكة لتجارة المخدرات في قاطع حمرين ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “فريقا مختصا نجح من خلال 3كمائن نوعية جرت في محيط مدينتي خانقين وجلولاء ضمن حوض حمرين(90كم شمال شرق بعقوبة( من تفكيك واعتقال افراد اخطر شبكة لتجارة المخدرات تتالف من 4 متهمين”.[…]

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