وزارة الهجرة: إعادة أربعة أطفال من مخيم اكدة وتسليمهم الى ذويهم

2022/03/09 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن إعادة

أربعة أطفال من مخيم اكدة على الشريط

الحدودي بين الجمهوريتين التركية

والسورية إلى ارض الوطن وتسليمهم الى

ذويهم بغية لم شملهم مع أسرتهم .

وأكد مدير عام دائرة شوؤن

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