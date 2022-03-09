وفد من دولتي الالمانية وسويسرا يزور كربلاء

2022/03/09 | 21:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد يضم مجموعة من النشطاء على

مواقع التواصل الاجتماعي من دولتي

سويسرا والمانيا الى مدينة كربلاء

المقدسة ومرقد الإمام الحسين (ع)

للاطلاع على معالم المدينة المقدسة

وهويتها.





وقال(ازندرو توسكى) من ال

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