الجوية يقلب الطاولة على الميناء في ممتاز الكرة

2022/03/09 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تمكن فريق الجوية، اليوم الأربعاء، من قلب الطاولة على نظيره الميناء بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 25 من دوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فريق الصقور قلب تأخره الى فوز في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي".

وسجل الميناء هدف السبق عبر اللاعب مهدي علامة في الدقيقة 46، فيما عادل النتيجة اللاعب المخضرم حمادي احمد في الدقيقة 52، فيما سجل هدف الفوز للصقور اللاعب احمد لفتة في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز وصل فريق الجوية الى المركز 3 برصيد 45، فيما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 16 في المركز 19.

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