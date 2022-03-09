شاهد بالفيديو.. انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية | أهل المدينة

2022/03/09 | 21:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hKVE8BpeEX0

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