2022/03/09 | 21:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ndreUgBBl24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئاسة الوزراء … رغبة الاطار تبتلعها شهية التيار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئاسة الوزراء … رغبة الاطار تبتلعها شهية التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).