2022/03/09 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على مسافر يحمل جواز سفر مزور في مطار بغداد الدولي.وذكر بيان للوزارة تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “القت مفارز مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في مطار بغداد الدولي القبض على مسافر كان يروم السفر عبر الخطوط الجوية العراقية المتوجهة الى دولة الكويت، وقد قدم جواز كندي […]

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