منظمة الصحة: جائحة كورونا بعيدة عن الانتهاء والفيروس يتطور

2022/03/09 | 21:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” بعيدة عن الانتهاء، محذرا من مخاطر سلالات جديدة له.وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة في جنيف، اليوم الأربعاء: “جائحة كوفيد-19 بعيدة عن الانتهاء، وهي لن تنهي في أي مكان طالما لم تنته في العالم بأسره”.وشدد غيبريسوس على […]

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