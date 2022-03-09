2022/03/09 | 21:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبيل جاسم رئيساً للجنة الدائمة للإعلام العربي

القاهرة - الصباح صادق مجلس الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، على اختيار الدكتور نبيل جاسم لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي بعد أن تم التصويت عليه داخل الجامعة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وحصل جاسم على أغلبية الأصوات من بين عدد من المرشحين يمثلون دولاً عربية عدة، خلال اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي في القاهرة على مستوى المندوبين الدائميين، ليكون أول عراقي يترأس هذه اللجنة منذ تأسيس الجامعة العربية في العام 1945. وكان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد، اليوم، على مستوى وزراء الخارجية العرب، صوت لصالح الدكتور نبيل جاسم الذي يشغل في العراق حالياً منصب رئيس شبكة الإعلام العراقي منذ نحو عامين.



وآخر من شغل منصب رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، الذي يمتد لمدة عامين قابلة للتجديد، السعودي خالد الغامدي. يذكر أن جاسم، المولود في بغداد في العام 1971، استاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد وشغل مناصب عدة في وسائل الإعلام العراقية، واستطاع خلال ترؤسه شبكة الإعلام العراقي، من إجراء اصلاحات مهمة خلال مدة وجيزة ارتقت بمستوى الخطاب الإعلامي للشبكة على مستوى الشكل والمضمون.

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