تقرير على طاولة الكاظمي.. دعوات لانقاذ ديالى من

2022/03/09 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن تقديم تقرير مهم الى رئيس الوزراء حول عصابات الاراضي في ديالى.وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "هناك قلق حقيقي في ديالى بسبب تنامي خطر عصابات وشبكات بعضها مدعومة باجنحة مسلحة واخرى عناوين سياسية تنهب الاراضي الزراعية العائدة للدولة وحتى الافراد بطرق مختلفة خاصة في محيط بعقوبة تحت مبدأ فرض الامر الواقع من اجل بيعها وكسب مليارات الدنانير".وأضافت، أن "هناك تقرير مهم تم رفعه من نائب سابق مضمونه انقذوا ديالى من عصابات الاراضي"، لافتا الى ان "احد المسؤولين الذين تصدا لتلك العصابات تعرض مؤخرا الى تهديد بعد احباط نهب مئات الدونمات من قبل تلك العصابات".واشار الى ان" ملف الاراضي في ديالى شائك ومتورطه به جهات عدة وفتحه سيؤدي لمفاجات كبيرة وربما محرجة لقوى سياسية معروفة خاصة وان هناك من يستغل اسمها في فرض ارادته بطرق مختلفة".

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