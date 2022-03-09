الشرطة تعيد إمرأة الى الحياة بعد 37 يوما من وفاتها

2022/03/09 | 21:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكللت جهود الشرطة المجتمعية وبتعاون وتنسيق كبيرين مع مديرية الأحوال الشخصية والجوازات والإقامة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمرأة.

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