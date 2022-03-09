القوة الجوية يهزم الميناء في دوري الكرة الممتاز

2022/03/09 | 21:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب فريق القوة الجوية على ضيفه الميناء بهدفين لهدف، اليوم الاربعاء.واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع الخامس والعشرين من دوري الكرة الممتاز.وتقدم الميناء اولاً بتوقيع اللاعب مهدي علامة في الدقيقة 46 من عمر المباراة.واستطاع الصقور بعدها تسجيل هدفين عن طريق حمادي احمد في الدقيقة 52 واحمد لفتة […]

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