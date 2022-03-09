بلينكن: أمريكا تشارك دول الخليج

2022/03/09 | 21:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تشترك في "مصالح مهمة للغاية" مع دول الخليج، بما في ذلك إمدادات الطاقة العالمية.

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