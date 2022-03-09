بلينكن: مقترح بولندا بشأن توريد المقاتلات لأوكرانيا مثير للقلق

2022/03/09 | 21:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مقترح السلطات البولندية بشأن تسليم طائرات “ميغ 29” الموجودة لديها لأوكرانيا يثير قلقا لدى حلف الناتو بأسره.وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية ليز تراس اليوم الأربعاء، إن “الإقلاع من القاعدة الأمريكية للناتو في ألمانيا باتجاه أجواء أوكرانيا حيث تعمل القوات الجوية الروسية يثير قلقا […]

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