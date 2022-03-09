ما حقيقة إقالة قائد شرطة بابل من منصبه؟

2022/03/09 | 21:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم

الأربعاء، إقالة قائدها اللواء خالد

تركي جهاد الشمري من منصبه.





وقال اعلام القيادة في بيان صحفي "تنفي

قيادة شرطة محافظة بابل صحة ما تداولته

بعض صفحات مواقع التواصل

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