2022/03/09 | 22:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eMuIAoRyjsc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالسلام برواري: لا مفاوضات بين الديمقراطي والاتحاد والأخير لا يتزحزح عن موقفه) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبدالسلام برواري: لا مفاوضات بين الديمقراطي والاتحاد والأخير لا يتزحزح عن موقفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).