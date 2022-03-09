رايان رينولدز يكشف: وفاة والدي ألهمتني في فيلمي الأخير مع نتفليكس

2022/03/09 | 22:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الممثل الأمريكي رايان رينولدز أن وفاة والده ألهمته في أحدث أفلامه على منصة نتفليكس The Adam Project “مشروع آدم”.ويتناول فيلم “مشروع آدم” قصة صبي في الـ 13 من عمره يدعى آدم ريد يحاول التأقلم مع فاجعة وفاة والده (مارك رفالو) هو ووالدته (جينيفر جارنر)، عندما يلتقي بنسخته المستقبلية لطيار يستطيع السفر […]

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