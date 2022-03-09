لافروف يصل إلى تركيا لإجراء محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا

2022/03/09 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إلى تركيا حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

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