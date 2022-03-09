الكاظمي يلتقي نواب بابل ويوجه يتشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان مستوى أداء المحافظ

2022/03/09 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الأربعاء، بتشكيل لجنة تقضي حقائق،

لبيان مستوى أداء محافظ بابل.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي اليوم (9 آذار

2022)، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء

مصطفى الكاظمي، اليو

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