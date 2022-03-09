قائد الزوراء يعلن رحيله

2022/03/09 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد فريق الزوراء أحمد فاضل عن

ملابسات المشادة التي حصلت بينه وبعض

جماهير الفريق، معلنا مغادرتها البيت

الأبيض بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد فاضل عبر صفحته بموقع

إنستجرام اليوم الأربعاء "بعض

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