2022/03/09 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيباشرُ منتخب الشباب، غداً الخميس، تدريباتهُ في ملعبِ أمانة بغداد استعداداً للاستحقاقاتِ المقبلة.وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "خمسة لاعبين جُدد وقعَ عليهم الاختيارُ بعد متابعتهم في دوري الفئاتِ العمريّة المحلي، وهم كلٌ من يوسف عتروش من نادي نفط الجنوب، وحسين كاظم زويد من نادي نفط ميسان، وذوالفقار يونس عبد علي من نادي الشرطة، وكرار حيدر من نادي الطلبة، وعبد الله زهير من نادي الزوراء".وأضافَ: انه "سيتواجدُ المحترفون الثلاثة وهم كلٌ من يوسف الإمام من نادي مالمو السويدي، وهاني حيدر من نادي تيلبورغ السويدي، ومنتظر ماجد من نادي فاربيرغ السويدي، وسيلتحقون في التدريباتِ يوم 17 من هذا الشهر، فضلاً عن اللاعبين الاي علي لاعب غوتيبورغ السويدي وبلند ازاد لاعب غرافشاب الهولندي." واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: إن "منتخبنا سيخوض ثلاثَ مبارياتٍ ودية هذا الشهر أمام أنديةِ الزوراء والطلبة والشرطة بعد تعذر إقامةِ البطولة الرباعيّة التي تم تأجيلها إلى إشعارٍ آخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الشباب يباشر تدريباته غداً الخميس في ملعبِ أمانة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الشباب يباشر تدريباته غداً الخميس في ملعبِ أمانة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).