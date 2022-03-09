ليوث الرافدين يباشرون تدريباتهم غداً الخميس

2022/03/09 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يباشرُ منتخب الشباب، غداً الخميس، تدريباتهُ في ملعبِ أمانة بغداد استعداداً للاستحقاقاتِ المقبلة.وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد في بيان لاتحاد الكرة تلقته “ايرث نيوز” إن “خمسة لاعبين جُدد وقعَ عليهم الاختيارُ بعد متابعتهم في دوري الفئاتِ العمريّة المحلي، وهم كلٌ من يوسف حتروش من نادي نفط الجنوب، وحسين كاظم زويد من […]

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