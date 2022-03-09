نيمار يعلق بشأن إمكانية اللعب ضمن صفوف النادي الملكي

2022/03/09 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 30 عاما، عن موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.ويحل باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء ضيفا على ريال مدريد على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو” ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ورد نيمار بشكل قاطع على سؤال حول […]

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