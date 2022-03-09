2022/03/09 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان عم اقدم علي قتل ابن اخيه، بسبب خلافات عائلية في مدينة الصدر ببغداد.وذكر مصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “عم اقدم على قتل ابن اخيه نتيجة خلافات عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن مدينة الصدر ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ظهرت المقالة بسبب خلافات عائلية..



عم يقتل ابن اخيه في مدينة الصدر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب خلافات عائلية.. عم يقتل ابن اخيه في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب خلافات عائلية.. عم يقتل ابن اخيه في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).