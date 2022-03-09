منتخب الشباب يباشر تدريباته غداً الخميس

2022/03/09 | 22:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يباشرُ منتخب الشباب، غداً الخميس، تدريباتهُ في ملعبِ أمانة بغداد استعداداً للاستحقاقاتِ المقبلة.وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “خمسة لاعبين جُدد وقعَ عليهم الاختيارُ بعد متابعتهم في دوري الفئاتِ العمريّة المحلي، وهم كلٌ من يوسف حتروش من نادي نفط البصرة، وحسين كاظم زويد من […]

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