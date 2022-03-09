مشاهد مصورة تُظهر حجم الدمار بمستشفى للولادة في أوكرانيا جراء القصف

2022/03/09 | 22:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بقصف مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول جنوبي شرق البلاد.وفيما أظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الذي لحق بمبنى المستشفى، أدان الرئيس فولوديمير زيلينسكي روسيا، داعيًا مجددًا إلى فرض حظر جوي في في سماء أوكرانيا لوقف الضربات الجوية الروسية.

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