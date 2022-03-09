مقتل شخص على يد عمه شرقي بغداد

2022/03/09 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل شخص على يد عمه في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اقدم عم على قتل ابن اخيه نتيجة خلافات عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "القاتل هرب الى جهة مجهولة".

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