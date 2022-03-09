الكاظمي يستقبل عدداً من نواب محافظة بابل

2022/03/09 | 22:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضرورة أن تأخذ بابل استحقاقها من المشاريع الخدمية، فيما وجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عدداً من الوزراء لبيان مستوى أداء محافظ بابل.

وبحث الكاظمي مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل، الأوضاع العامة في المحافظة، ومناقشة العقبات والمشكلات التي تقف عائقاً أمام تقديم الخدمات العامة للمواطنين.من جانبهم قدم النواب شكوى تخص أداء محافظ بابل في تنفيذ الخطط اللازمة للعناية بالمحافظة وتقديم الخدمات التي تستحقها، ووجه الكاظمي بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عدداً من الوزراء لبيان مستوى أداء محافظ بابل وفق الشكاوى التي قدمت من النواب، وتقديم توصياتهم إلى رئيس الوزراء بأسرع وقت.

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