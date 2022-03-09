سومو: مستوى صادرات العراق النفطية تتناسب مع مستوى الطلب العالمي

2022/03/09 | 23:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت شركة تسويق النفط، “سومو”، اليوم الاربعاء، ان مستوى صادرات العراق النفطية تتناسب مع مستوى الطلب العالمي وأن الزيادات المبرمجة من أوبك+ كافية لمعالجة أي نقص يحدث في الإمدادات.وذكر بيان للشركة، انه “من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لما يمر به السوق العالمي اليوم من مستجدات ومتغيرات خاصة فيما يتعلق بتوازن العرض والطلب العالمي […]

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