2022/03/09 | 23:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت آبل خلال حدث Peek Performance عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية التي كان من أبرزها هاتف iPhone SE بنسخته الأحدث.وأتى الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP67، محمي من كل جهاته بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (138.4/67.3/7.3) ملم، وزنه 144 غ وحصل على شاشة Retina IPS LCD بمقاس 4.7 بوصة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أبرز مواصفات هاتف آيفون الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أبرز مواصفات هاتف آيفون الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).