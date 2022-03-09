2022/03/09 | 23:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة/الشركة العامة لتسويق الأدوية والمسلتزمات الطبية، اليوم الاربعاء، عن وصول مادة اليود المشع عبر مطار بغداد الدولي.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “المادة تستعمل لتشخيص وعلاج الأورام وتم إكمال كافة الإجراءات الكمركية وكافة متطلبات تخريجها ووصولها ومن ثم استلامها من قبل مراكز الطب النووي والعلاج بالاشعاع بنوعيها التشخيصي […]

ظهرت المقالة الصحة تعلن وصول مادة اليود المشع لتشخيص وعلاج الأورام أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول مادة اليود المشع لتشخيص وعلاج الأورام) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن وصول مادة اليود المشع لتشخيص وعلاج الأورام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).