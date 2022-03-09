2022/03/09 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الاربعاء، على ما يمر به السوق العالمي من مستجدات ومتغيرات خاصة فيما يتعلق بتوازن العرض والطلب العالمي على النفط الخام.

وقالت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العراق يعتقد ان مستوى الصادرات النفطية المجهزة للسوق العالمية (Supply) يتناسب مع مستوى الاستهلاك والطلب العالمي (Demand) وان الزيادات المبرمجة من اوبك+ كافية لمعالجة اي نقص قد يحدث في الامدادات".

واضافت، ان "العراق يمتلك طاقة انتاجية وتصديرية اضافية تقدر ب ٦٪؜ الا انها بحاجة لبعض الاستثمارات ليصبح من الممكن توفيرها للسوق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من سومو يخص العرض والطلب العالمي على النفط الخام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من سومو يخص العرض والطلب العالمي على النفط الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).