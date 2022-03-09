2022/03/09 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل: ذوو متوفى يعتدون على مستشفى الصحة تحث على أخذ لقاحات كورونا لإلغاء قيود الوقاية بغداد – ياسين ياس حثت وزارة الصحة امس ، المواطنين على اخذ لقاحات كورونا لإلغاء الإجراءات الوقائية، فيما أوصت بمراجعة القوانين الصحية.وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح امس ان (أغلب الدول أعادت النظر بأنظمتها الصحية […]

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