2022/03/09 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية ترد طعناً بتكليف محافظ النجف بغداد – فائز جواد ردت المحكمة الاتحادية العليا ،الدعوى المقامة ضد قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليف محافظ النجف ماجد الوائلي.وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة ردت الدعوى 11 اتحادية المقامة ضد قرار رئيس الوزراء بتكليف الوائلي).وكان الكاظمي قد كلف الوائلي ،محافظاً للنجف خلال زيارته […]

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