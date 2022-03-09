2022/03/09 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة العربية تكرّم الباحث العراقي أكرم المشهداني بيروت – وجدان شبارو كرمت الجامعة العربية الدكتور أكرم المشهداني في حفل الجائزة العربية التي اقامتها الجامعة لافضل رسائل الدكتوراه في العلوم القانونية والقضائية وذلك تقديرا لجهوده في اللجنة العلمية لتحكيم الجائزة .وسلم الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط، المشهداني شهادة تقديرية ووسام الجائزة العربية، لكونه ساهم […]

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