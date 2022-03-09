2022/03/09 | 23:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z8OZd3-9kjY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إطلاق إذاعة لمواجهة العنف وتمكين النساء بدعم أميركي وأممي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إطلاق إذاعة لمواجهة العنف وتمكين النساء بدعم أميركي وأممي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).