الإعلام والاتصالات تهنئ الدكتور نبيل جاسم لفوزه برئاسة لجنة الإعلام بالجامعة العربية

2022/03/09 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، رئيس شبكة الاعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم لفوزه برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام في الجامعة العربية.وذكر بيان لمجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات يبارك اختيار رئيس شبكة الإعلام العراقي د.نبيل جاسم لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام في الجامعة العربية"، مبينا ان "هذا الاختيار يأتي تعزيزا لدور العراق في عمل الجامعة العربية، وتتويجا لمهنية وكفاءة د.نبيل جاسم".وفي وقت سابق من اليوم، صادق مجلس الجامعة العربية، على اختيار الإعلامي العراقي الدكتور نبيل جاسم لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي بعد أن تم التصويت عليه داخل الجامعة في وقت سابق من هذا الأسبوع.وحصل جاسم خلال المصادقة التي حضرها وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له على أغلبية الأصوات من بين عدد من المرشحين يمثلون دولاً عربية عدة، خلال اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي في القاهرة على مستوى المندوبين الدائميين، ليكون أول عراقي يترأس هذه اللجنة منذ تأسيس الجامعة العربية في العام 1945.وبذلت المندوبية الدائمة لجُمهوريَّة العراق لدى جامعة الدول العربيَّة جُهُود حثيثة في حشد الدعم والتأييد لمرشح العراق لمنصب رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.

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