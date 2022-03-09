هبوط اضطراري لطائرة ترامب بسبب تعطل المحرك

2022/03/09 | 23:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت طائرة تقل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اضطراريا، بسبب تعطل أحد محركاتها وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها.

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