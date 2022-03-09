وزير النقل يمثل العراق في الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة

2022/03/09 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شارك وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الاربعاء، ممثلاً عن العراق في إجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة ذات الأقطاب الثلاثة لمؤسسيها العراق ومصر والاردن المنعقد في دولة مصر الشقيقة، لمناقشة موازنة 2021 بحضور وزير النقل المصري (الفريق كامل الوزير) والوزير الأردني، (وجيه عزايزه) بالإضافة الى مجلس إدارة الشركة.وأوضح […]

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